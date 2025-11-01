В Национальном парке «Лосиный остров» прошла посадка деревьев

Особенность в том, что посадка была проведена на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Мероприятия по лесовосстановлению на таких территориях проводятся «Лосиным островом» ежегодно.

В этот раз высадили дуб и ель, так как эти деревья хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и, что важно для «Лосиного острова», менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами.

Напомним, что 13 сентября, в рамках экологического фестиваля Московской области в дендрарии «Лосиного острова» были высажены молодые деревья плодовых пород, саженцы кустарников бузины и лоха узколистного. А в мае, по инициативе Минэкологии в школе микрорайона Барыбино округа Домодедово появилась аллея памяти из 17 лип, 2 кленов и 4 ив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.