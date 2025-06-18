В населенных пунктах Ступина капитально отремонтируют водопроводные сети

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с правительством и главами обсудил вопрос улучшения качества водоснабжения домов. В том числе был затронут городского округ Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для нашего округа этот вопрос стоит остро. К нам поступают обращения с жалобами на качество воды от жителей населенных пунктов Михнево, Малино, Ситне-Щелканово, Татариново, Соколова Пустынь, Дубнево, Старая Ситня, Ивановское, Мещерино, Леонтьево, Хатунь, Большое Алексеевское, Лужники и Константиновское», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, на территории округа находится 91 водозаборный узел, из них 56 — муниципальные. В предыдущие годы на объектах проводился только текущий ремонт.

«В 2023-м построили станцию обезжелезивания воды в Усадах. В поселке Михнево отремонтировали сети водоснабжения, реконструировали насосное оборудование на ВЗУ „Южный“, построили сети холодного водоснабжения к поликлинике. Проложили водовод в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», — отметил Сергей Мужальских.

По госпрограмме модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2025–2028 годы запланирован капитальный ремонт сетей в п. Михнево, с. Ситне-Щелканово, п. Акри, реконструкция очистных сооружений в г. Ступино на ул. Белопесоцкая.

Кроме этого, в округе проведена масштабная работа по включению до 2030 года в госпрограмму 36 объектов водоснабжения с высокой степенью износа, среди которых 18 водозаборных узлов, 16 водопроводных сетей, насосные станции и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.