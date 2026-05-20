В Наро-Фоминском округе захоронили бойца Ивана Комарова

Церемония захоронения останков красноармейца Ивана Комарова прошла 19 мая у деревни Устье в Наро-Фоминском округе. Боец 1941 года считался пропавшим без вести, его имя установили поисковики. На церемонию приехали родственники солдата, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Останки Ивана Васильевича Комарова предали земле у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен на холме рядом с деревней Устье. Теперь здесь покоится еще один защитник Родины, которому навсегда осталось девятнадцать лет.

Иван Комаров служил в составе 151-й отдельной мотострелковой бригады 33-й армии. Это соединение участвовало в тяжелых боях на подступах к Москве осенью 1941 года. С августа того же года красноармеец считался пропавшим без вести. Судьба подразделения до сих пор остается одной из малоизученных страниц битвы за Москву.

Имя бойца установили участники поискового отряда «Бумеранг ДОСААФ».

«Бойцу было всего 19 лет. Обычно в таком возрасте еще не успевают создать семью, и родственников найти бывает очень сложно. Поэтому для нас стало настоящей радостью, что родные нашлись», — отметил руководитель отряда Федор Пущин.

На церемонию приехала племянница солдата Виктория Быстрова. По ее словам, в семье Ивана Васильевича всегда называли Ванечкой. Сохранились воспоминания младшего брата о совместной работе в огороде и детских шалостях. Теперь у родных появилось место, куда можно прийти с детьми и внуками и почтить память своего героя.

