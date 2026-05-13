В Наро-Фоминском округе высадили липы и дубы 11 мая

Экологическая акция по озеленению прошла 11 мая в Апрелевке в рамках проекта «Миллион деревьев». Молодые липы высадили у детских садов №43 и №16, а 30 дубов — в парке «Дубки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию по благоустройству общественных территорий организовали в Апрелевке. Новые деревья появились на территориях детских садов №43 и №16, а также в парке «Дубки», где высадили 30 крепких дубов. Часть саженцев украсит парк Памяти в Наро-Фоминске.

В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов. Ребята помогали взрослым высаживать деревья и узнали от сотрудников экологического отдела администрации округа, как правильно ухаживать за саженцами. Дети пообещали заботиться о молодых липах и дубах.

Организаторы отметили, что со временем саженцы окрепнут и станут частью зеленого облика округа, создавая комфортную среду для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.