В Наро-Фоминском округе высадили аллею в память защитников

Липовую аллею высадили 29 апреля в поселке Селятино Наро-Фоминского округа у памятника летчику Сергею Антохину, погибшему в 1942 году. Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Сад памяти», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аллею заложили в парке «Мечта» рядом с памятником летчику Сергею Антохину, который погиб в сентябре 1942 года в небе над деревней Сырьево. Акция «Сад памяти» проходит в Селятино уже в седьмой раз.

Проект реализуется по всей стране. Его цель — высадить более 27 млн деревьев в честь каждого погибшего защитника Отечества и одновременно восстановить лесной фонд России. За шесть лет участники высадили свыше 160 млн деревьев.

Участники акции отмечают, что для многих это личная история и память о родных.

«Война коснулась каждой семьи. Когда держишь в руках саженец, будто протягиваешь руку сквозь время, говоря: „Мы помним. Мы благодарны“», — поделились жители Селятино.

В этом году к акции присоединился заместитель главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько. Организаторы подчеркнули, что высаженные липы со временем окрепнут, а аллея станет символом благодарности и сохранения исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.