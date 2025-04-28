В Наро-Фоминском округе установят 12 именных табличек ветеранам-фронтовикам ВОВ

В марте этого года Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям установить именные информационные таблички на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Наро-Фоминский городской округ не стал исключением и проведет работу по установке информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В округе планируют разместить 12 именных досок, они будут в едином стиле и, конечно же, до 9 мая администрация обеспечит размещение именных информационных табличек. Семь табличек украсят дома ветеранов в Наро-Фоминске, три в Калининце и по одной в Селятине и Верее.

Торжественное открытие табличек будет организовано в каждом территориальном управлении. Запланированы поздравления от администрации, областного правительства, вручение подарков, песни военных лет для ветеранов и парадный строй военнослужащих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.