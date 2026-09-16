В Наро-Фоминском округе установили 4 детские площадки

В Наро-Фоминском городском округе в этом году установили 4 новые детские игровые площадки по программе формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминском городском округе в рамках муниципальной программы по формированию современной комфортной городской среды в 2026 году установили четыре новые детские игровые площадки. Работы выполнили по мероприятию «Замена и модернизация детских игровых площадок».

Площадь каждой игровой зоны составляет 200 кв. м. Площадки оборудовали современными игровыми комплексами и архитектурными элементами для детей разных возрастов, а также резиновым покрытием, которое снижает риск травм при падениях.

На территориях обустроили асфальтированные дорожки, доступные в том числе для родителей с колясками, установили скамейки и урны. В рамках системы «Безопасный регион» планируется установить видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.