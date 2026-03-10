В Наро-Фоминском округе школьников учат создавать БПЛА

Образовательный проект «Беспилотные авиационные системы» реализуют в Атепцевской школе Наро-Фоминского округа. Ученики осваивают программирование, робототехнику и управление дронами на симуляторах и специальных трассах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Беспилотные авиационные системы» объединил в Атепцевской школе юных инженеров и программистов. Это не просто кружок авиамоделирования, а полноценная образовательная программа, где школьники получают базовые знания в сфере современных технологий. На занятиях звучит жужжание моторов и сигналы приборов, а обсуждение идей и совместный поиск решений становятся частью учебного процесса. Командная работа здесь рассматривается как важный элемент подготовки будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.