В Наро-Фоминском округе школьников обучили правилам поведения в лесу

Занятие по правилам пожарной безопасности в лесу прошло для участников школьного лесничества «ЭХО» в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Ребят научили пользоваться противопожарным оборудованием и объяснили, как действовать при обнаружении возгорания, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Вышегородского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели урок на базе Назарьевской средней школы. Темой встречи стало бережное отношение к лесу и правила поведения на природных территориях.

Юные защитники природы отработали навыки использования противопожарного оборудования, обсудили основные причины лесных пожаров и порядок действий при обнаружении очага возгорания. В завершение занятия школьники получили тематические буклеты и памятки.

«Мы постоянно ведем профилактическую работу и обучаем детей элементарным правилам. Если заложить в сознание ребят мысль о том, что сохранение лесов – это важно, то в будущем можно предотвратить большое количество пожаров», — сказала старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Егорова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.