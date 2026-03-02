В Наро-Фоминском округе школьники встретились с ветераном СВО

В Апрелевке 27 февраля школьники и представители территориального управления встретились с ветераном СВО Владиславом Диденко. Доброволец рассказал о службе, боевых задачах и спасении экипажа под Авдеевкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гости к Владиславу Диденко пришли школьники и сотрудники территориального управления Апрелевка. Ребята хотели лично познакомиться с человеком, чья история стала для них настоящим уроком мужества. Ветеран общался открыто и просто, говорил о долге, товарищах и о том, что в решающий момент не мог поступить иначе.

Владислав Диденко ушел на фронт добровольцем в 56 лет. Позывной «Апрель» он взял в честь родной Апрелевки. Боец освоил танк Т-80 и выполнял задачи на Авдеевском направлении.

7 июня 2023 года его танк был подбит и загорелся. Выбравшись наружу, Диденко понял, что экипаж остался внутри, и вернулся в огонь. Несмотря на тяжелые ожоги лица и тела и продолжающийся обстрел, он вытащил командира и вынес его в укрытие. Двое сослуживцев погибли и были награждены орденами Мужества посмертно.

Владислав прошел лечение и выжил. По его словам, он сделал все, что мог, и снова поступил бы так же.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.