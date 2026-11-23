Школьники поселка Новая Ольховка 23 ноября встретились с инспектором по делам несовершеннолетних Галиной Петровской на мероприятии «Территория безопасности». Участники обсудили правила поведения на улице и в интернете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу «Территория безопасности» организовала библиотека поселка Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа. Ее сотрудники регулярно проводят занятия для молодежи, посвященные правовой грамотности и безопасному поведению. Инспектор по делам несовершеннолетних Галина Петровская объяснила школьникам юридические нормы на примерах из практики.

Участники обсудили личную безопасность дома, на улице и в общественных местах. Отдельное внимание инспектор уделила дорожным правилам и управлению современными средствами передвижения. Она напомнила, что питбайк — источник повышенной опасности, а не игрушка. Школьникам также рассказали об административной и уголовной ответственности, связанной с вождением без прав, и важности соблюдения правил дорожного движения.

Еще одной темой стали кибербезопасность, телефонное мошенничество и противодействие диверсионным проявлениям. Петровская подчеркнула, что ложные сообщения о минировании и «телефонные шутки» о терактах влекут уголовную ответственность и серьезные последствия для несовершеннолетних и их родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.