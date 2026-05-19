Юбилей Наро-Фоминской школы №9 отпраздновали 19 мая с участием выпускников, педагогов и почетных гостей. Школу поздравил летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валентин Лебедев, чье имя она носит, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничную программу открыли оркестр Кантемировской дивизии и школьный танцевальный коллектив. Их выступление задало торжественный тон всему вечеру и создало в зале атмосферу единства. Юбилей стал встречей поколений: в зале собрались выпускники разных лет, а те, кто не смог приехать, направили видеообращения, телеграммы и письма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.