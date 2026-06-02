В Наро-Фоминском округе ремонтируют тротуары на улице Пешехонова

Ремонт тротуаров начался на улице Пешехонова в Наро-Фоминске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняют сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты проводят полную замену изношенного покрытия на более прочное и долговечное. Также предусмотрены установка новых бордюров и обустройство водоотводных каналов.

Рабочие выравнивают поверхность для удобного и безопасного передвижения пешеходов, в том числе маломобильных граждан. Кроме того, планируется восстановление прилегающих зон озеленения.

На время ремонта возможны временные ограничения доступа к отдельным участкам тротуаров и организация обходных пешеходных маршрутов. Жителей просят соблюдать осторожность, ориентироваться на информационные таблички и ограждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.