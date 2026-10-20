В Наро-Фоминском округе проводят социальный раунд «Засветись!»

Социальный раунд «Засветись!» проходит с 12 октября по 15 ноября в Подмосковье, включая Наро-Фоминский округ. Акция призвана напомнить пешеходам о пользе световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По данным отдела Госавтоинспекции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, за девять месяцев в округе зарегистрировали 14 наездов на пешеходов. Один человек погиб, 15 получили ранения. Десять ДТП произошли на пешеходных переходах, четыре — вне их зоны. По вине пешеходов случились четыре происшествия, по вине водителей — десять.

Также в сообщении Госавтоинспекции указано, что 17 аварий произошли в темное время суток. В межсезонье световой день сокращается, и риски для пешеходов растут.

Социальный раунд «Засветись!» направлен на популяризацию световозвращающих элементов, которые делают человека заметнее для водителя в темноте. Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращатели, а водителей — быть внимательнее на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.