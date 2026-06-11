В Наро-Фоминском округе проводят рейды «Мото-скутер»

Профилактическое мероприятие «Мото-скутер» проходит в Наро-Фоминском округе с 8 по 14 июня. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение ПДД водителями мототехники и выявляют несовершеннолетних нарушителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплой погоды на дорогах Наро-Фоминского городского округа значительно увеличилось количество мотоциклов, скутеров и другой мототехники. В связи с ростом числа двухколесного транспорта сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по округу организовали профилактические рейды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.