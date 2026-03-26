В Наро-Фоминском округе проверили готовность коммунальной техники к весне

Смотр коммунальной техники и личного состава прошел 25 марта в Наро-Фоминске. В проверке участвовали сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» и около 60 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске оценили готовность коммунальных служб к весенне-летнему периоду. На смотре представили тракторы, погрузчики, самосвалы и автовышки — всего почти шесть десятков машин. Также проверили укомплектованность аварийно-восстановительных бригад.

«Сегодня мы проводим смотр техники и коммунальных служб по подготовке к весенне-летнему периоду. Смотрим количество людей, аварийно-восстановительных бригад, также проверяем готовность техники», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Он подчеркнул, что вся представленная техника прошла диагностику и готова к работе в теплое время года. Машины задействуют для очистки дорог, тротуаров и общественных пространств в рамках содержания округа.

В администрации напомнили, что 18 апреля в округе состоится субботник. Коммунальные службы уже приступили к генеральной уборке улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.