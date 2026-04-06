В Наро-Фоминском округе провели акцию в поддержку выпускников перед ЕГЭ

Акция «100 баллов для Победы» прошла 3 апреля в школе №3 Наро-Фоминска и объединила одиннадцатиклассников со всех школ округа. Педагоги и выпускники-стобалльники рассказали, как справиться со стрессом и успешно сдать ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «100 баллов для Победы» состоялась в актовом зале школы №3 Наро-Фоминска. Мероприятие организовали, чтобы поддержать выпускников в период подготовки к Единому государственному экзамену. Своим опытом поделились учителя, подготовившие стобалльников, а также выпускники прошлых лет, показавшие высокие результаты.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова подчеркнула, что задача взрослых — создать условия, в которых школьник сможет раскрыть свой потенциал.

«Это серьезное испытание не только для детей, но и для всей семьи», — отметила Трофимова.

В акции приняли участие и родители выпускников. Для школьников организовали тренинги и мастер-классы, где они учились концентрироваться, запоминать материал и справляться с волнением. Полученные навыки помогут сохранить спокойствие и уверенность во время экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.