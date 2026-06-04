В Наро-Фоминском округе прошли уличные игры для школьников

Уличные игры «Здоровье – мое богатство» прошли 4 июня в школе №9 Наро-Фоминского округа в рамках смены «Ожерелье России» летнего лагеря «Актив». В мероприятии ко Дню здоровья участвовали 112 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игры организовали в Наро-Фоминской школе №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева. Воспитанники лагеря ежедневно знакомятся с бытом, традициями и обычаями народов России.

В День здоровья ребят разделили на четыре отряда. Они прошли станции «Игры народов России»: «Сабантуй» с конкурсами «Бег с яйцом» и «Слепой батыр», «Казачья удаль» с играми «Слепая папаха» и «Быстрые наездники», «Северные забавы» с состязаниями «Олени и пастухи» и «Перетягивание палки», а также «Русская ярмарка», где школьники сыграли в городки.

«За участие в сегодняшнем мероприятии все отряды получат по традиционной бусине для своего ожерелья, как и каждый день за другие активности», — рассказала начальник летнего лагеря школы №9 Татьяна Нагельман.

Она добавила, что в конце смены каждый отряд сплетет собственное «Ожерелье России».

По словам детей, лагерь им нравится. Одни отмечают возможность больше общаться и играть, другие — разнообразные занятия и спортивные активности. Смена продлится еще месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.