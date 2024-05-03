В Наро-Фоминском округе прошел мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая

В ДК «Таширово» СП «Восток» МАУК ЦДК «Звезда» Наро-Фоминского округа для людей старшего поколения 2 мая состоялся мастер-класс по изготовлению броши к 9 мая из георгиевской ленты в стиле Канзаши, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мастерицы, используя материалы для рукоделия, создали яркие броши в цветовой гамме российского триколора.

Мероприятие организовано в рамках программы «Активное долголетие».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.