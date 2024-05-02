В Наро-Фоминском округе прошел IX открытый конкурс военно-патриотической песни

В Доме культуры «Головково» Наро-Фоминского округа 27 апреля прошел IX открытый конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели», посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации горокруга.

В этот праздничный день собрались участники из учреждений культуры, вокальных студий, ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Наро-Фоминский».

Право открыть конкурс было предоставлено, заведующей сектором ЦДК «Звезда» ДК «Головково» Л. Л. Назаровой, которая поздравила всех участников и пожелала творческих успехов.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные артисты, работники культуры: Светлана Мирошниченко, Алексей Хомяков, Жанна Клочкова. Вниманию зрителей и жюри участники представили военно-патриотические песни и песни о России. Перед жюри стояла сложная задача — объективно оценить и выбрать лучших.

Конкурс не просто показал, как востребована сегодня патриотическая песня, но и доказал, что год от года он становится все более значимым, превращаясь в большой праздник, объединяющий всех участников из Наро-Фоминского городского округа.

Все победители награждены дипломами и кубками.

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