В Наро-Фоминском округе прошел фестиваль «Абилимпикс» для школьников с ОВЗ

Фестиваль возможностей в рамках областного чемпионата «Абилимпикс» прошел 20 апреля в Наро-Фоминской школе для обучающихся с ОВЗ. Подростки старше 14 лет с тяжелыми и множественными нарушениями развития попробовали себя в разных направлениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специальная часть областного чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» проводится на базе школы второй год подряд. Если в первый год здесь работали три площадки, то теперь их стало шесть. Расширение программы позволило охватить больше направлений и дать участникам дополнительные возможности для самореализации. Фестиваль ориентирован на подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также ментальными особенностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.