В Наро-Фоминском округе православные христиане отмечают Крещение Господне

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из главных церковных праздников. Традиционно праздничные мероприятия начинаются накануне, в Крещенский сочельник. В Наро-Фоминском городском округе подготовили иордани — крещенские купели. В этом году их девять, четыре оборудованы на водоемах. Центральная купель в Наро-Фоминске размещена на новом месте — на набережной, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Особое внимание уделили комфорту и безопасности участников. Купели оснащены противоскользящим покрытием, удобными поручнями и освещением по всему периметру, включая спуск в воду. Для жителей также подготовлены праздничные фотозоны.

Во время купаний будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и ГИБДД. Наша задача — создать условия, в которых каждый сможет встретить праздник спокойно, безопасно и с хорошим настроением.

«К купелям приходят целыми семьями. В купаниях участвуют и взрослые, и дети. Мы заранее создали все необходимые условия, чтобы этот обряд проходил максимально комфортно и безопасно. На местах дежурят сотрудники экстренных служб, студенты-спасатели и волонтеры. Напоминаю, что окунуться в иордань можно и 19 января, в сам день праздника. Центральная купель в Наро-Фоминске, на набережной, будет работать до 17:00», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.