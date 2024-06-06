В Наро-Фоминском округе появится комплекс по производству мяса буйволов

Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года, а выйти на проектную мощность — в 2028 году. Соглашение о реализации проекта подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Русский буйвол» Вахтанг Сагарейшвили.

Это предприятие полного цикла производства мясной продукции с применением эффективных экологических способов содержания животных. В рамках проекта также планируется создание цеха по переработке мяса с использованием инновационных производственных технологий и передовым оборудованием.

Сначала он будет рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота: 350 — породы ангус и 350 — герефорд. А в перспективе проектом предусмотрено содержание стада буйволов общим поголовьем 200 голов для производства экологически чистой продукции.

По словам губернатора, Московская область является флагманом по производству ряда продуктов — сыр, хлеб, ягоды, овощи закрытого грунта. В Подмосковье постоянно работают над увеличением объемов мясной продукции. Но мясо буйвола — новое для региона направление.

Он добавил, что будущий животноводческий комплекс собирается производить 250 тонн в год мяса высшего качества. Это еще одно современное пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт.

«С нашей стороны мы предоставим субсидии на ввод земли в оборот, покупку КРС, приобретение техники для растениеводства и животноводства, а также оборудования для цеха переработки. Стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых», — сказал Андрей Воробьев.

Проект животноводческого комплекса предусматривает отдельные выгульные площадки для раздельного содержания разновозрастных животных. Там будут подогреваемые поилки, кормовые столы, навесы для содержания в холодное время года. Построят также весовой и санитарные пункты, склад для хранения зерна, сено- и соломохранилища.

На территории комплекса разместят трансформаторную подстанцию, АЗС, водозаборную скважину, водонапорную башню, вспомогательные строения.

Объем инвестиций в проект — более 500 млн рублей. Предполагается создать не менее 30 рабочих мест.

«Мы выбрали Подмосковье по многим причинам. Во-первых, потому что Московская область и Москва — крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе. Это большой рынок труда, что крайне важно для создания крупных производств. Во-вторых, в регионе развитая инфраструктура: действуют 4 крупных аэропорта, развито железнодорожное сообщение, множество удобных автомобильных дорог. Наконец, третья причина, что особенно важно — отличный бизнес-климат», — сказал Вахтанг Сагарейшвили.

Московская область — финансово крепкий регион с хорошей собственной доходной налоговой базой. Действующие меры и новые программы государственной поддержки, наличие высокопрофессиональных кадров, удобная логистика и развитая инфраструктура региона создают максимально комфортные условия для работы инвесторов в Подмосковье.

Ангус — это порода, которая была специально выведена в Шотландии. Такая говядина имеет лучшую мраморность, чем у большинства видов крупного рогатого скота. Ангусы обладают высокой скороспелостью, быстро достигают пика продуктивного развития. Они приспособлены к пастбищному содержанию в различных климатических условиях.

Герефорды выведены в Британии. Эта порода отличается высоким выходом мяса, ароматным и нежным вкусом. Доить таких коров нельзя, поскольку все молоко уходит на кормление теленка, а вот мясо очень ценно. Сейчас герефордская корова является самой популярной мясной породой, поскольку неприхотлива в уходе и содержании, ест любую траву и дает хорошую продукцию.

Буйволиная продукция богата полезными свойствами, она предназначена для повышения иммунитета, снижения уровня холестерина, улучшения кровообращения, рекомендована для диетического питания. Буйволы обладают крепким здоровьем, вес взрослой особи может достигать более 1000 кг. Эти животные редко страдают от инфекционных и паразитарных заболеваний. К тому же они дают более питательные молоко по сравнению с коровами, его жирность — 8-12%.

Компания «Русский буйвол» планирует также возвести на территории Наро-Фоминского городского округа молочно-товарную ферму почти на 1200 голов. Проектная мощность — 11 тыс. тонн молока в год. Инвестиции составят около 2 млрд рублей, будет создано порядка 40 вакансий. Кроме этого, предполагется создать сеть собственных магазинов с фермерской продукцией. Тем самым будет обеспечен замкнутый цикл «от поля до прилавка».