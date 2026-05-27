В Наро-Фоминском округе Подмосковья обустроили 10 км защитных полос

В Наро-Фоминском округе усилили меры пожарной безопасности в лесах. В Верейском участковом лесничестве обустроили почти 10 километров минерализованных полос для защиты населенных пунктов и инфраструктуры, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы провели на территории Верейского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес». Противопожарные полосы создали вдоль границ лесных массивов, газопроводов и линий электропередачи, а также на стыке леса с сельскохозяйственными угодьями. Дополнительные барьеры обустроили вокруг Вереи и деревень Рождествено, Самород и Купелицы.

Минерализованные полосы представляют собой очищенные до минерального слоя почвы участки земли. Такие полосы препятствуют распространению огня и снижают риск перехода пожара на жилые дома и объекты инфраструктуры.

Профилактические меры позволяют замедлить распространение возгораний и дают экстренным службам дополнительное время для реагирования. Защита лесов от пожаров остается одним из приоритетных направлений работы по сохранению природных территорий и обеспечению безопасности жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.