сегодня в 13:15

В Наро-Фоминском округе Подмосковья объявлен конкурс на благоустройство лесопарка

Конкурс на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны «Елочки» в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья объявлен в электронной форме, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса на выполнение комплекса работ по благоустройству территории лесопарковой зоны «Елочки» в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

В рамках проекта планируется разработать архитектурно-планировочную концепцию, подготовить проект благоустройства и проект освоения лесов на территории площадью 27 гектаров.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются из бюджета Московской области и бюджета Наро-Фоминского городского округа. Завершить благоустройство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.