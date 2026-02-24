В Наро-Фоминском округе отметили День защитника Отечества

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске 23 февраля. В зале собрались военнослужащие, сотрудники экстренных служб и их семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие объединило представителей различных силовых структур и ведомств. В Наро-Фоминском округе, который считается одним из самых милитаризированных в стране, 23 февраля традиционно отмечают широко и торжественно.

В этот день чествовали военнослужащих, спасателей, сотрудников полиции и пожарных — всех, кто обеспечивает безопасность жителей и добросовестно выполняет служебный долг. Участникам праздника выразили слова благодарности за преданность стране и народу.

Творческие коллективы школы подготовили концертную программу. Артисты представили вокальные и хореографические номера, создав в зале атмосферу торжества и общего праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.