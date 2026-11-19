Воспитанники военно-патриотического клуба «Верейская застава», их родители и наставники 17 ноября отметили день образования объединения в Серафимовском храме поселка Селятино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжества в Серафимовском храме Селятина Наро-Фоминского округа объединили воспитанников и курсантов «Верейской заставы», их родителей и наставников. В объединение Наро-Фоминского благочиния входит клуб «Рубеж».

Праздник начался с Божественной литургии. Затем руководитель клуба, благочинный церквей Наро-Фоминского округа протоиерей Олег Митров отслужил молебен небесным покровителям объединения — священномученикам Александру Смирнову и Феодору Лебедеву Вышегородским. День клуба традиционно отмечают в середине ноября в связи с днем памяти этих святых, принявших мученическую кончину 14 ноября 1918 года у деревни Вышгород.

Главным событием стало посвящение в курсанты воспитанников, которые прошли подготовительный курс и сдали зачеты и экзамены по профильным дисциплинам. У знамени клуба и святых икон они торжественно пообещали хранить верность Отечеству, следовать заповедям и соблюдать устав объединения.

Протоиерей Олег Митров поздравил участников и пожелал новым курсантам с честью продолжать традиции «Верейской заставы». После праздничной трапезы воспитанники и наставники посетили усадьбу Вяземы, входящую в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.