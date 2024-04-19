В Наро-Фоминском округе открывается математический класс

В 2024-2025 учебном году в Наро-Фоминской школе № 6 с 1 сентября открывается математический класс на параллели 7 классов в рамках проекта «Математические классы Подмосковья», передает пресс-служба администрации городского округа.

Для поступления в класс необходимо пройти отборочное тестирование. Отбор желающих поступить в математический класс запланирован на 2 мая 2024 года. В тестировании могут принять участие обучающиеся 6-х классов школ Наро-Фоминского городского округа, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за 1 и 2 триместр в своих школах и имеющих повышенный интерес к изучению математики.

Тестирование является независимым.

Подробную информацию о поступлении в математический класс можно получить по телефону 8 (496) 343-56-40.

Узнать более подробную информацию о проекте можно на странице регионального оператора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.