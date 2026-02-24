В Наро-Фоминском округе открыли видеопроект о героях СВО

Видеопроект «Герои СВО» торжественно открыли в День защитника Отечества в парке Победы Наро-Фоминского округа. На большом экране представили более 190 историй жителей, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла в амфитеатре парка Победы. На экране показали видеолетопись мужества — более 190 историй земляков, отдавших жизни при исполнении воинского долга. Память погибших почтили минутой молчания.

На мероприятие пришли родители, жены, дети, братья и сестры военнослужащих. Для семей героев этот день стал особенно значимым и тяжелым. Тишина, воцарившаяся над парком, объединила всех присутствующих.

Хронометраж проекта составляет почти час, однако работа над ним продолжается.

«Уже к 9 мая мы его дополним — продолжаем собирать информацию. Чтобы знали, чтобы помнили!» — сообщили организаторы.

Инициатором создания видеопроекта стала Татьяна Ковалева, потерявшая в июле 2023 года мужа — командира зенитной ракетной батареи. Вместе с другими семьями, разделившими общую утрату, она присутствовала на открытии. Проект планируют расширять, чтобы сохранить память о подвиге земляков для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.