В Наро-Фоминском округе обновили памятник погибшим односельчанам

В деревне Монаково Наро-Фоминского округа завершили ремонт памятника погибшим односельчанам. На объекте заменили бортовой камень, тротуарную плитку и водопропускную трубу, а также покрасили ограждение.

6 ноября начальник территориального управления Верея Антон Миняев провел обход на месте выполненных работ.

Ремонт выполнили в рамках государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики в Московской области». Благоустройство памятников помогает сохранять историческую память о подвиге народа и остается частью патриотического воспитания.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.