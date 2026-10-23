В Наро-Фоминском округе наградили сельских старост

Андрей Ковалько поблагодарил сельских старост за помощь жителям и настойчивость в решении важных для них вопросов. Он подчеркнул, что без участия старост многие задачи было бы сложнее решать оперативно и с учетом реальных потребностей сельчан.

В Наро-Фоминском округе расположено более 200 сельских населенных пунктов. В большинстве из них работают старосты. Они помогают разбирать обращения жителей отдаленных территорий и находить решения на местах.

Администрация поддерживает со старостами постоянную связь. Во время выездных администраций с ними обсуждают ремонт дорог, установку детских площадок, освещение и благоустройство.

Московская областная дума учредила праздник в честь сельских старост, отметив их вклад в развитие сельских территорий и постоянную помощь жителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.