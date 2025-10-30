В Наро-Фоминском округе мерами поддержки воспользовались более 180 специалистов допобразования

По словам секретаря отделения «Единой России» в Наро-Фоминском округе Романа Шамнэ, для работников этой сферы предусмотрены, в частности, ежемесячные выплаты и надбавки, субсидии на аренду жилья. В 2025 году такую поддержку в округе оказали 138 педагогам и 43 тренерам, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Тренеры получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 5% от оклада. При этом сотрудники допобразования в сфере культуры получают ежемесячную доплату в размере 4 тыс. рублей за работу с детьми с ОВЗ», — пояснил Роман Шамнэ.

Также для работников допобразования в округе предусмотрена субсидия на возмещение расходов за съем жилья. Как рассказал Роман Шамнэ, с начала 2025 года компенсацию за аренду в округе получили 6 тренеров-преподавателей и 1 педагог. Общая сумма выплат составила около 2 млн. рублей.

Одним из получателей этой субсидии стал преподаватель гитары из школы искусств «Гармония» Сергей Гостев.

«Организация предоставляет мне дополнительную ежемесячную финансовую поддержку на аренду жилья — около 20 тыс. рублей. Это мотивирует трудиться, учить детей, делиться своими знаниями. Важно, что государство поддерживает работниковдопобразованияспомощьюсоциальных льгот и программ», — отметил педагог.

Как ранее сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в текущем учебном году на поддержку работников допобразования, в том числе педагогов школ искусств и спортивных тренеров, из бюджета Московской области выделено более 500 миллионов рублей.

По народной программе «Единой России» в регионе продолжается масштабная программа модернизации объектов культуры и спорта. Как отмечал Игорь Брынцалов, в этом году в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов спортивной инфраструктуры, на них выделено 6,6 миллиарда рублей. А на модернизацию объектов культуры в регионе выделено почти 1,5 млрд рублей, в настоящее время ведется капитальный ремонт 17 учреждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.