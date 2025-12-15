В Наро-Фоминском округе более 600 старшеклассников прошли профориентационный проект

Более 600 старшеклассников приняли участие в региональном проекте «ГИА. Осознанность. Профориентация», который прошел на базе школы №7 в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «ГИА. Осознанность. Профориентация» помог выпускникам определиться с выбором учебного заведения и предметов для сдачи экзаменов. Участники получили рекомендации, как повысить шансы на поступление и познакомились с предприятиями округа, что позволило им узнать о перспективах трудоустройства в родном регионе.

Организаторы отметили, что программа ориентирована на практические возможности и разрушает стереотип о необходимости уезжать из округа для построения успешной карьеры. Старшеклассники проявили высокий интерес к мероприятию и положительно оценили его формат.

Проект прошел на базе Наро-Фоминской школы №7 и стал важной частью профориентационной работы с молодежью округа.

