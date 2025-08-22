В Наро-Фоминском округе 6 подростков торжественно получили свои паспорта

Яркое и запоминающееся событие произошло в жизни шестерых жителей Наро-Фоминского округа. В торжественной обстановке им были вручены первые паспорта гражданина Российской Федерации. Этот важный ритуал символизирует начало нового, взрослого этапа жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поддержать виновников торжества пришли их родители, разделив с детьми радость и волнение этого дня.

Заместитель главы администрации Елена Кузнецова, поздравляя ребят.

«Теперь вы — полноправные граждане нашей великой страны. Этот документ — ключ к большим возможностям, но помните, что он также налагает обязанности. Любите свою Родину, уважайте ее законы, вносите свой вклад в ее развитие. Желаю вам быть ее достойными гражданами! Ребята, мы гордимся вами и верим в ваше светлое будущее! Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь», — сказала Кузнецова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.