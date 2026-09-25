В Наро-Фоминском округе 25 сентября поздравили жительницу с 98-летием
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
Жительнице Вереи Анастасии Семиохиной 25 сентября исполнилось 98 лет. Ее поздравил начальник территориального управления Верея Антон Миняев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Анастасия Андреевна Семиохина встретила день рождения в кругу родных и близких. В детстве она застала военные годы.
Начальник территориального управления Верея Антон Миняев вручил имениннице поздравление от президента Российской Федерации. От имени администрации Наро-Фоминского городского округа и территориального управления он поблагодарил Анастасию Андреевну, пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. Миняев также отметил важность поддержки семьи и пожелал, чтобы близкие окружали ее заботой и вниманием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.
«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.