В Наро-Фоминской школе для обучающихся с ОВЗ провели игру «Безопасность»

В преддверии весенних каникул в Наро-Фоминской школе для обучающихся с ОВЗ активисты, представители Молодежного комплексного центра провели профилактическую игру «Безопасность» для обучающихся 7-9 классов, направленную на формирование безопасного поведения на воде и спасению утопающих, в том числе и в весенний период. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Познакомили ребят с правилами транспортировки пострадавшего; правилами тушения пожара. Показали приемы оказания первой помощи и транспортировки пострадавшего.

Несчастный случай может произойти в любом месте: в школе, дома, на улице, в магазине, в транспорте, а иногда и вдали от населённого пункта, когда быстрое прибытие «скорой помощи» затруднено.

Для пострадавшего человека счет идет на секунды. Это значит, что помимо звонка в «скорую» каждый может помочь пострадавшему самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.