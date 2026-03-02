В Наро-Фоминске запустили криптокабину для загранпаспортов

Криптобиокабину для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет установили в МФЦ Наро-Фоминска. Оборудование позволяет пройти фотографирование и сдать отпечатки пальцев в автоматическом режиме с защищенной передачей данных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В многофункциональном центре Наро-Фоминска начала работать криптобиокабина для оформления биометрических загранпаспортов на 10 лет. Внутри установлены профессиональная фотосистема и сканеры отпечатков пальцев. Передача персональных данных защищена шифрованием.

Работу нового оборудования протестировали заместитель главы округа Елена Кузнецова и директор Апрелевской школы № 1 Денис Борисов. Замглавы отметила удобство и высокую скорость процедуры, подчеркнув, что автоматизация исключает человеческий фактор на этапе сбора данных.

Для подачи заявления необходимо иметь российский паспорт, ранее выданные загранпаспорта при наличии, военный билет или справку из военкомата для мужчин до 30 лет, а также квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить пошлину можно заранее или непосредственно в МФЦ. После заполнения анкеты специалист выдает штрих-код для прохода в криптокабину.

При оформлении документа для детей действуют отдельные требования. Для ребенка до 14 лет потребуется свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве. Подросткам от 14 до 18 лет необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и ранее выданный загранпаспорт при наличии. В обоих случаях обязательно присутствие законных представителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство.

«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.