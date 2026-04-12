В Наро-Фоминске встретили Пасху

В эту ночь Наро-Фоминск вновь наполнился особой атмосферой: под звон колоколов из Никольского храма вышел крестный ход, объединивший сотни горожан разных возрастов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

Богослужение возглавил благочинный церквей Наро-Фоминского округа священник Олег Митров. В эту ночь важно все: слова и то общее чувство, которое объединяет всех присутствующих.

Кто-то приходит на пасхальное богослужение каждый год, кто-то впервые, но очень быстро это перестает иметь значение. Остаются свет, люди рядом и радость, которая приходит вместе с главной вестью: «Христос воскресе!», наполняя пространство особой силой и искренностью, объединяя всех, кто в эту ночь оказался здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Пасхой.

«Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят уют и согласие, а вера помогает преодолевать любые трудности», — отметил губернатор.