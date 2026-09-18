В Наро-Фоминске волонтеры помогают избирателям на участке № 1761

Голосование на участке № 1761 в школе № 6 Наро-Фоминска проходит в спокойной обстановке, а волонтеры помогают избирателям сориентироваться и при необходимости преодолеть лестницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На избирательном участке № 1761 в школе № 6 Наро-Фоминска продолжается голосование. Жители приходят семьями и с детьми, у входа их встречают волонтеры Подмосковья.

Волонтеры подсказывают посетителям дорогу, помогают сориентироваться и при необходимости придерживают дверь пожилым людям. Их поддержка делает процесс голосования более удобным и доброжелательным.

Житель Наро-Фоминска Виталий Малченков голосует на этом участке. Он передвигается на активной инвалидной коляске и привык к самостоятельности, однако волонтер был рядом, когда могла потребоваться помощь при подъеме и спуске. По словам мужчины, внимание и готовность помочь ощущаются с первых шагов.

На участке работают члены избирательной комиссии, волонтеры помогают посетителям. Избиратели приходят с хорошим настроением: одни спешат на работу, другие приводят детей, чтобы познакомить их с понятием гражданского долга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.