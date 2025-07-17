В Наро-Фоминске власти и жители совместно контролируют ход благоустройства

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков совместно с председателем окружного Совета депутатов Геннадием Пензовым и руководством Территориального управления провели выездной контроль объектов благоустройства и капитального ремонта.

На улице Шибанкова (дома 48, 54) проверили ход работ по комплексному благоустройству дворов. Особое внимание удели соблюдению сроков и качеству выполнения, а также рассмотрели дополнительные возможности для повышения комфорта территории.

На улице Ленина, 15 проинспектировали капитальный ремонт фасада и кровли. Подчеркнуто, что работы не будут приняты без акта приёмки с участием жителей — это важная гарантия качества.

«Практика регулярных выездов и открытого диалога с жителями позволяет оперативно решать вопросы и контролировать исполнение работ на всех этапах», — отметил Алексей Гусаков.

Администрация округа продолжает системную работу по созданию комфортной городской среды, уделяя особое внимание обратной связи от жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.