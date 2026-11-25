Историко-патриотический клуб «Подвиг» в Наро-Фоминске 24 ноября 2026 года провел встречу «Маленькие герои большой войны». Участники вспомнили подвиги детей и подростков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в рамках патриотического цикла «Воинская слава России: Под салютом Великой Победы». Она объединила постоянных участников клуба и всех, кто интересуется историей страны.

Руководитель клуба Владимир Михайлович Мельников рассказал о мужестве и стойкости детей и подростков, которые наравне со взрослыми защищали Родину. Участники вспомнили юных партизан и разведчиков, а также тех, кто трудился на заводах и в госпиталях.

Затем гостям показали художественный фильм «Котовский» о судьбе героя Гражданской войны Григория Ивановича Котовского. Организаторы отметили, что такие встречи помогают сохранять историческую память и передавать ее следующим поколениям.

Следующее заседание клуба состоится 1 декабря в 17:00. Встречу «Самый тяжелый день декабря 1941 года» посвятят переломным событиям начального этапа битвы за Москву. Вход свободный.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.