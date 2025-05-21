В Наро-Фоминске стартовал слет «Школа безопасности»

В детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске состоялось открытие Московского областного слета-соревнования Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В слете принимают участие 460 юношей и девушек — победителей муниципальных этапов (46 команд). Соревнования продляться до 24 мая и проводятся по двум возрастным группам:

младшая — (возраст участников 13-14 лет);

старшая — (возраст участников 15-17 лет).

От Наро-Фоминского городского округа в младшей возрастной категории выступает — команда «Верность» из Апрелевской школы № 1 (руководитель Дворник Светлана Леонтьевна).

В старшей возрастной группе — команда «Верея» из Верейской школы № 1 (руководитель Филиппов Игорь Анатольевич). Команда школы № 1 Вереи в этих соревнованиях принимает участие впервые. Но необходимый опыт есть. Наставник команды — Александр Черкасов — опытный турист. Поэтому ребята умеют многое.

Ребятам предстоит продемонстрировать свои навыки полученные при изучении дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура».

Живут команды в полевых условиях. Первая задача — разбить лагерь.

В программе соревнований: ориентирование на местности; оказание первой помощи; спасение пострадавшего в природной среде (на воде, в лесу, быту); комплексные силовые упражнения; комбинированная пожарная эстафета; кросс-эстафета; поисково-спасательные работы, бассейн; организация быта в полевых условиях; конкурсная программа (визитка, видеоролик, стенгазета и др.).

Команда-победитель представит Московскую область на соревнованиях среди команд центрального федерального округа.

Организаторы соревнований: министерство образования Московской области, министерство социального развития Московской области, Главное управление МЧС России по Московской области и Региональное отделение детей и молодежи «Движение первых» Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.