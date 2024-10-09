В Наро-Фоминской школе № 5 8 октября стартовал муниципальный этап областного конкурса «Педагогический дебют — 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этот конкурс предоставляет молодым педагогам уникальную возможность продемонстрировать свои навыки, проявить творческий потенциал и заявить о себе в профессиональной среде.

В этом году участие в конкурсе принимают 16 молодых учителей, каждый из которых готов представить свои оригинальные подходы к обучению и методам работы. Приветственное слово участникам произнесла Светлана Малыхина, заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа, отметив важность подобных мероприятий для развития образовательной среды и поддержки молодых специалистов.

Конкурсные испытания включают презентацию опыта работы участников, где они смогут рассказать о своих достижениях и методах преподавания. Это позволяет не только оценить профессиональные качества участников, но и вдохновить их на дальнейшее развитие в выбранной профессии.

Такое мероприятие является важным шагом в карьере молодых учителей и способствует обмену опытом и идеями, что, безусловно, положительно скажется на качестве образования в нашем округе.

Финалисты муниципального этапа будут представлять округ на областном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.