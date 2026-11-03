В Наро-Фоминске проведут выставку-пристройство животных «Возьми друга из приюта»

Выставка-пристройство «Возьми друга из приюта» пройдет 7 ноября с 11:00 до 16:00 в павильоне «ФАБРИК» в Наро-Фоминске. Гости смогут познакомиться с собаками и кошками из приютов Московской и Калужской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционная выставка пройдет в большом стеклянном павильоне «ФАБРИК» на набережной реки Нара. Все животные, которые примут в ней участие, здоровы, привиты и стерилизованы. Организаторы рассчитывают помочь им найти дом и семью.

Посетители смогут познакомиться с питомцами и поговорить с кураторами об их характере и привычках. Для детей и взрослых подготовили интерактивную программу.

На площадке будут работать благотворительная лотерея с подарками и пункт сбора помощи для приютов. В нем примут корм, лекарства, амуницию, игрушки и другие необходимые вещи.

Выставка состоится 7 ноября с 11:00 до 16:00 по адресу: Наро-Фоминск, Шелковый комбинат, ул. Площадь Свободы, 4В. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.