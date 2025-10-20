«В Подмосковье 114 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 370 тысяч детей. В этом году Большие семейные выходные мы провели для многодетных семей, которые стали победителями муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Семья года». Родители вместе с детьми приехали со всей Московской области и приняли участие в трехдневной программе, насыщенной интересными активностями и теплой атмосферой», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводился в десятый раз и заявки на участие подали более 10 000 семей со всей страны. От Московской области победу одержала сурпуховская семья Барановых-Киблицки в номинации «Семья — хранитель традиций».

«У нас четверо детей и приехали мы на семейные выходные почти всей семьей, только старший ребенок сейчас на учебе. Нам здесь очень понравилось, все продумано до мелочей. Мы окунулись в атмосферу пионерского лагеря и помолодели лет на 30. Не хватало только питерских галстуков», — рассказывают супруги Александр и Яна.

Праздник начался 17 октября и за три дня стал центром внимания региона, объединив семьи в атмосфере творчества, радости и взаимопонимания. На территории комплекса организаторы расположили разнообразные площадки, где гости могли попробовать свои силы в различных видах прикладного искусства, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению украшений из жемчуга и паракорда, создавать флористические композиции, рисовать на срезах деревьев и моделировать из пластилина. Кроме этого, вниманию участников были предложены спортивные соревнования и интеллектуальные игры.

Участниками «Больших семейных выходных» стали и золотые юбиляры семейной жизни Александра и Валерий Фокины из Орехово-Зуево — победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья».

«Такой прекрасный праздник устроили для нас. Так много многодетных семей здесь собралось. Я горжусь нашей страной, что у нас так много хороших семей, которые воспитывают таких замечательных деток», — поделились своими впечатлениями Александра и Валерий.

В ведомстве уточнили, что в рамках официального открытия, 18 октября, лучшие семьи региона были награждены благодарственными письмами министерства за значительный вклад в формирование семейного образа жизни, содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, воспитание достойного поколения и преданность семейным ценностям.

Особое место в программе заняло торжественное чествование пап — Дня отца. В ходе мероприятия отцы приняли участие в массовом мастер-классе по приготовлению пиццы вместе с детьми, а также в веселых стартах, которые завершилась отдельной церемонией награждения.

«Большие семейные выходные» стали хорошей возможностью для семей провести время вместе, познакомиться с новыми друзьями и разделить особенные моменты, которые оставят теплые воспоминания. В будущем планируется проведение подобных мероприятий, чтобы продолжить развитие семейных инициатив и укреплять традиции межпоколенческого общения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.