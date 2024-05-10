В Наро-Фоминске прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы

Митинги и возложения венков и цветов, выступления артистов, фотоконкурсы и показ вооружений и военной техники. Торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы прошли в Наро-Фоминском городском округе. Одно из них — памятный митинг у Вечного огня и памятника неизвестному солдату, куда пришли сотни жителей и гостей Наро-Фоминска.

«Для нас 9 мая особая дата еще и потому, что именно на этом рубеже был остановлен враг и именно отсюда Красная армия двинулась победным маршем на Берлин. Наро-фоминская земля обильно полита кровью. Не случайно Наро-Фоминску присвоено почетное звание Город воинской славы, а город Верея и село Каменское, где также шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стали Населенными пунктами воинской доблести. Война тогда пришла в каждый дом, коснулась каждой семьи многонационального Советского Союза, унесла миллионы жизней наших соотечественников. И сегодня мы вспоминаем и чествуем героев, ковавших Победу, трудившихся в тылу, восстанавливавших разрушенную страну. Но есть те, у кого слишком короткая память и кто пытается переписать историю. И теперь, как и в годы Великой Отечественной, нам вновь нужна Победа, только теперь уже в ходе специальной военной операции», — сказал в своем выступлении на митинге глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной, воины гвардейской Кантемировской дивизии, представители общественности и депутатского корпуса, волонтеры, юнармейцы и, конечно, почетные гости.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.