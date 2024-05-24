В Наро-Фоминске прошла церемония вручения паспортов молодым гражданам России

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23 мая в здании администрации Наро-Фоминского городского округа прошла пятая в этом году церемония вручения паспортов молодым гражданам России, сообщается на сайте администрации горокруга.

Слова напутствия, цветы, памятные сувениры, поздравления от имени главы городского округа Романа Шамнэ — все это посвящалось новым гражданам страны, получающим первый и самый важный документ.

В этот раз паспорта в торжественной обстановке получили 12 школьников Наро-Фоминского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.