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В Наро-Фоминске прошел фестиваль возможностей в рамках чемпионата «Абилимпикс»

В Наро-Фоминской школе для обучающихся с ОВЗ и Вышегородской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были организованы площадки фестиваля возможностей в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль возможностей — это важный этап для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Участники смогли показать свои умения и навыки в компетенциях: рисование картин пластилином, изготовление картин из бумаги, искусство пения, макетирование из пластилина.

На площадках было задействовано 20 детей-участников в возрасте от 14 до 16 лет.

Фестиваль возможностей помогает детям продемонстрировать трудовые навыки и понять свою значимость в окружающем их мире.

Наставниками по компетенциям были Павицкая Елена Васильевна, Макарова Оксана Борисовна, Гайдабука Анна Вячеславовна, Данина Оксана Викторовна.

На мероприятии присутствовали: специалист управления по образованию Наро-Фоминского городского округа Васильева Альбина Халимовна, педагог Наро-Фоминского техникума Алхименкова Дарья Романовна, представители СМИ.

По итогам все участники получили сертификаты и ценные призы.

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