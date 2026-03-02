В Наро-Фоминске прошел фестиваль Юнармии с итогами 2025 года

Патриотический фестиваль «Юнармии» «Следы Победы: от юности к истории» прошел 27 февраля 2026 года в Детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске. На мероприятии подвели итоги работы местного отделения за 2025 год и наградили лучших участников движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе фестиваля озвучили результаты работы Наро-Фоминского отделения «Юнармии» за 2025 год. Главным достижением стало II место в ежегодном областном смотре-конкурсе. Организаторы подчеркнули, что этот результат стал итогом совместной работы всех участников военно-патриотического движения.

В рамках мероприятия чествовали руководителей школьных отрядов и юнармейцев, которые на протяжении года демонстрировали высокие показатели. Среди активистов немало девушек. Так, команда «Верность» заняла III место во Всероссийской военно-патриотической игре «Девушки в погонах».

Торжественную часть открыла церемония выноса флагов России и «Юнармии» под звуки гимна. Праздничную атмосферу поддержали концертные номера артистов и студентов округа, а также показательные выступления каратистов клуба «Рюто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.