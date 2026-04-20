В Наро-Фоминске продолжили проект о памяти фронтовиков

В Наро-Фоминске в 2026 году продолжили проект «Мой дед рассказывал...», в рамках которого жители записывают на видео истории своих родственников-фронтовиков. Ролики опубликуют в начале мая, а в День Победы покажут в парке Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Мой дед рассказывал...» реализует Молодежный комплексный центр Наро-Фоминска. Впервые его провели в прошлом году как эксперимент: горожанам предложили на камеру рассказать истории, которые они слышали от своих дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны. Формат получил живой отклик, а записанные воспоминания оказались трогательными и личными.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.